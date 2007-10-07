Газпром: цены на газ для Украины будут справедливыми и рыночными

Первый вице-премьер российского правительства, председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что цены на газ для Украины будут справедливыми и рыночными. Как сообщает РИА Новости, об этом руководитель «Газпрома» сказал в интервью итоговой программе "Время" на Первом канале.

Д.МЕДВЕДЕВ убежден, что вопрос цены на поставляемое Украине топливо не должен провоцировать политических дискуссий. "Это сугубо договорный, экономический вопрос", - подчеркнул руководитель «Газпрома».

По его словам, цены будут определяться в соответствии с имеющимся рыночным механизмом ценообразования. "Так, как это делается применительно ко всем нашим партнерам. Эти цены будут справедливые и рыночные", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Касаясь долга Украины за потребленный газ, Д.МЕДВЕДЕВ, сказал: "Этот вопрос будет решен тогда, когда Россия получит деньги". "Нашим партнерам пора привыкнуть к мысли, что за газ надо платить. Платить вовремя и в соответствии с заключенными контрактами", - сказал руководитель «Газпрома».

При этом Д.МЕДВЕДЕВ заметил, что «Газпром» - не бездонная бочка и не может закрывать одни программы другими». «Если наши партнеры нам не платят, то мы просто вынуждены искать другие механизмы финансирования. И это плохо для бюджета такой крупной компании как "Газпром", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" 2 октября заявил, что сократит поставки природного газа для Украины в случае непогашения задолженности в размере свыше 1,3 млрд. долл., которую накопила украинская сторона.

Правительство Украины, в свою очередь, опровергло информацию о долге Украины перед Россией, заявив, что долг не является государственным, а сумма долга преувеличена. Ю.БОЙКО заявил, что в действительности речь идет о долге не Украины, а посредников - "РосУкрЭнерго" и "УкрГазЭнерго".

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует во вторник, 9 октября, в ходе визита в РФ обсудить со своим российским коллегой Виктором ЗУБКОВЫМ сложившуюся ситуацию.

Напомним, что "Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретает газ, добываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которого принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.