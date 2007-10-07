”Укрзалізниця” сообщила подробности ночного столкновения поездов

Никто из пассажиров поезда №39 сообщением “Севастополь-Киев” не пострадал в результате железнодорожной аварии на станции Верховцево в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении управления взаимодействия со средствами массовой информации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, переданному УНИАН.

Как отмечается в сообщении, в результате столкновения смертельно травмирован составитель поездов, пострадавших и жертв в пассажирском поезде нет. На данный момент никто из пассажиров с жалобами и за медицинской помощью не обращался.

Как сообщается, после столкновения сошли с рельс 3 грузовых вагона в маневровом поезде, один опрокинулся на сторону. Также сошли с рельс, но не опрокинулись, два локомотива пассажирского поезда.

Движение пассажирских поездов выполняется через ст. Приворот, Савро, Пятихатки.

Ремонтные работы выполняют два восстановительных поезда станций Пятихатки и Днепропетровск. На 13.00 поднят один локомотив пассажирского поезда и три грузовых вагона. Пассажирский поезд №39 после замены локомотивов был отправлен по назначению, и в 13.04 прибыл в Киев.

Предварительная причина столкновения – проезд пассажирского поезда на запрещенный сигнал. На месте события работает специальная комиссия вместе с представителями правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в 00.34 на станции Верховцево Приднепровской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда №39 сообщением Севастополь-Киев с маневровым составом из 36 грузовых вагонов. Вследствие аварии погиб работник станции, других жертв нет.

В результате столкновения двух поездов были повреждены 50 м железнодорожного полотна.

Поезда, следующие из Симферополя, Севастополя, Мариуполя, Донецка, были отправлены в объезд, и опаздывали в Киев на несколько часов. Так, прибытие поезда из Мариуполя задерживалось на 3 часа, из Донецка - на 4,5, из Симферополя - на 6 часов и из Севастополя - на 7 часов.