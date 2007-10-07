Ющенко воспользовался Интернетом, чтобы поздравить работников образования

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил педагогов с профессиональным праздником – Днем работников образования, который отмечается сегодня.

В своем приветствии, размещенном на официальном сайте Президента, В.ЮЩЕНКО выразил искреннюю благодарность педагогам “за весомый вклад в развитие нашего государства, за то, что воспитываете у подрастающего поколения любовь к родной земле, чувство национального достоинства и преданности Родине”.

Президент в своем приветствии выражает уверенность, что “совместными усилиями мы обеспечим поступательное обновление отрасли, внедрим современные информационные и педагогические инновации, повысим социальный статус педагогов. Консолидация общества будет способствовать поддержке хорошо эрудированных, сознательных и талантливых граждан, способных реализовывать стратегические задачи развития Украины”.

“Пусть ваш неутомимый труд и посеянные зерна добра и знаний прорастут щедрым урожаем, а успехи ваших учеников приумножаются и приносят вам душевное удовлетворение”, - цитирует пресс-служба словам Президента.

В.ЮЩЕНКО пожелал педагогам крепкого здоровья, веры в свои силы, весомых достижений в повседневном труде, семейного счастья и добра.