Страны ОДКБ будут покупать у России оружие по внутрироссийским ценам

Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут покупать российские вооружения и спецтехнику для вооруженных сил и спецслужб по внутренним российским ценам.

По словам российского президента, эта договоренность стала "серьезным конкретным результатом" 15-го юбилейного саммита Организации, прошедшего в субботу в Душанбе.

"Мы договорились и утвердили окончательно список всех документов, согласно которым члены ОДКБ будут получать российское вооружение, специальную технику не только для своих вооруженных сил, но и для специальных служб, фактически по внутренним российским ценам", - сообщил Владимир Путин журналистам уже после итоговой пресс-конференции саммита.

Встреча лидеров Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана была рекордной по скорости и количеству подписанных документов. Саммит в общей сложности занял не более часа, причем большая часть времени у президентов ушла на подписание двух десятков документов.

Примечательно, что лидеры подписали документы без обсуждения. "Все вопросы, которые были вынесены, согласованы, никаких расхождений нет", - резюмировал на расширенном заседании ОДКБ президент Киргизии Курманбек Бакиев.

Главы государств, в частности, подписали документы по нормативному и организационному оформлению в рамках ОДКБ механизма миротворческой деятельности, созданию координационного совета руководителей компетентных органов по вопросам борьбы с незаконной миграцией и координационного совета по чрезвычайным ситуациям, соглашения по созданию механизма оказания военно-технической помощи в случаях угрозы агрессии, а также системы управления силами и средствами коллективной безопасности ОДКБ.

Принята декларация глав государств, в которой подведены основные итоги работы Организации по обеспечению мира и стабильности в зоне ее ответственности, изложены приоритетные направления ее деятельности.

Для формирования миротворческого контингента ОДКБ создана хорошая основа, подвел итоги саммита в беседе с журналистами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам. При этом Лавров подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы применять миротворческие силы ОДКБ для урегулирования конфликтов между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Коллективные силы быстрого реагирования, напомнил он, в основном были созданы для борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

Участники Организации высказывались за более активное участие ОДКБ в мирном процессе в Афганистане. "Была затронута тема активизации наших усилий в афганском направлении, чтобы ОДКБ внесла более весомую лепту в укрепление мирного процесса в этой стране", - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на итоговой пресс-конференции.

За 15 лет существования ОДКБ превратилась "в действенную и авторитетную структуру, с которой считаются в мире", подчеркнул Рахмон.

За 15 лет, которые прошли со времени создания ОДКБ, мир не стал безопаснее и стабильнее, а международные отношения все чаще характеризуются обострением напряженности, отмечается в итоговой декларации саммита.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве в конце весны - начале лета следующего года одновременно с саммитом ЕврАзЭС. Председательство в организации перешло от Белоруссии к Киргизии. После Киргизии председателем станет Армения.

РИА "Новости"