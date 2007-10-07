Ночью столкнулись грузовой и пассажирский поезда, погиб работник станции

Сегодня ночью, в 00.35, в 4 км от станции Верхивцы в Днепропетровской области произошло столкновение пассажирского поезда № 39 «Севастополь-Киев» с товарным поездом, груженым углем.

Как сообщил корреспонденту УНИАН дежурный Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате аварии погиб работник станции, других жертв нет.

В результате столкновения двух поездов также было повреждено 50 м железнодорожного полотна.

Поезда, направляющиеся из Симферополя, Севастополя, Мариуполя, Донецка, отправлены в объезд, и опаздывают в Киев на несколько часов. Так, прибытие поезда из Мариуполя задерживается на 3 часа, из Донецка - на 4,5, из Симферополя - на 6 часов и из Севастополя - на 7 часов.