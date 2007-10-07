Ющенко поздравил группу «Пиккардийская терция» с 15-летием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил вокальный коллектив «Пиккардийская терция» с 15-й годовщиной создания группы.

“Ценю ваш вклад в развитие украинской культуры, уникальную вокальную традицию и служение благородному делу единенья общества вокруг неповторимого песенного искусства – животворного источника духовности нации”, - говорится в приветствии В.ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба Президента.

По словам главы государства, высокое исполнительское мастерство и своеобразный стиль «Пиккардийской терции» заслужили благосклонность многих почитателей современной эстрадной музыки.

В.ЮЩЕНКО уверен, что “самой высокой похвалы заслуживают ваши усилия, направленные на достойную презентацию Украины в мировом культурном пространстве”. “Пусть и в дальнейшем каждый ваш концерт будет праздником вдохновенья и виртуозности”, - пожелал Президент.

***7 октября львовский коллектив а капельной музыки “Пиккардийская терция” проведет во дворце „Украина” в Киеве концерт, посвященный 15-летию творческой деятельности.

За 15 лет музыканты создали почти 300 песен. Гастролировали в Польше, Канаде, Испании, Германии, США, Италии, Франции.