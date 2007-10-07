Мэр Севастополя призывает „нормально воспринимать” памятник Екатерине ІІ

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ призывает общественность „нормально воспринимать” планы о сооружении к 225-й годовщине города памятника российской императрице Екатерине ІІ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня В.САРАТОВ в эфире местного „Народного канала” выразил мнение, что открытие памятника Екатерине ІІ будет „культурным и историческим событием, потому что этот человек, эта женщина основала город Севастополь”.

В.САРАТОВ также сообщил, что „смета готова. Памятник будет строиться на общественные, не на бюджетные средства. И мы хотим, чтобы это дело вел Фонд имени Геннадия Черкашина. Думаю, что генеральным подрядчиком строительства памятника может быть государственное предприятие „Укрреставрация”.

В.САРАТОВ добавил, что „ресурсы уже практически подобраны”. Он поблагодарил местного предпринимателя, бывшего депутата городского совета Юрия КРАВЦОВА, который, по его словам, потратил около 75 тыс. грн. на закупку металла для памятника.

По мнению председателя горсовета, „в этой ситуации мы должны смотреть и нормально воспринимать. А критикам строительства памятника Екатерине хочу напомнить, что в этом году на День независимости Украины все фракции городского совета собрались возле памятника Тарасу Шевченко, были вполне нормальные по политическому содержанию речи...”. Как считает В.САРАТОВ, „если мы севастопольцы, то мы должны внимательно слушать друг друга”.

По информации председателя представительской власти города, в этом году из местного бюджета были выделены средства на сооружение памятника депортированным народам. „Это жизнь Севастополя, его история. Что-то кому-то нравится, что-то не нравится, но это наша история. И к каждому событию в истории нужно относиться с уважением”, - отметил В.САРАТОВ.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в Севастополе также пытались реализовать идею установления бюста Екатерине ІІ . Как и сейчас, скульптуру планировали установить в сквере напротив Музея ЧФ РФ. Инициатором установления бюста был местный предприниматель, депутат городского совета Ю.КРАВЦОВ. Свое несогласие в отношении подобных намерений тогда выразила городская организация общества „Просвіта”. Идея не была воплощена в жизнь.