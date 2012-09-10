У судьи сожгли автомобиль

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, автомобиль «Лексус», который принадлежит судье Апелляционного суда, был подожжен в конце января этого года на автостоянке вблизи здания суда, что на площади Руднева.

Во время следственных действий установлено, что задержанный, ранее судимый 21-летний мужчина, из-за неприязни к судье намеревался умышленно повредить его имущество. С целью нанесения судье материального ущерба, злоумышленник из 5-литровой канистры с бензином, которую принес с собой, облил капот автомобиля «Лексус» и поджег, после чего с места совершения преступления скрылся.

В данное время задержанный находится в СИЗО. В случае доказательства вины ему грозит наказание согласно ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, которое совершено путем поджога, взрыва или другим опасным способом, или причинило имущественный вред в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщили в ОСО.