На Буковине поймали на взятке городского голову

Сегодня вечером сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Черновицкой области задержали в собственном кабинете при получении взятки в сумме 145 тыс. грн. мэра города Сторожинец Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, городской председатель требовал и получил деньги от частного предпринимателя за предоставление разрешения на покупку объекта недвижимости, который расположен в элитной части города.

Теперь по данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).