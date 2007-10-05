В Украине возросло количество детей больных гриппом

Количество граждан, которые заболели гриппом и респираторными инфекциями, возросло. Об этом сообщили корреспонденту УНИАНв Украинском центре гриппа. Самый высокий показатель заболеваемости наблюдается в Чернигове.

Свыше половины больных гриппом - около 85 % от всех госпитализированных - составляют дети.

Украинские инфекционисты отмечают, что эпидемический процесс в Украине находится на среднем уровне активности, однако имеет все признаки стабилизации. По их мнению, этому способствует теплая погода и то, что немало людей в последнее время уже переболели на ОРВИ.