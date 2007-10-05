У отца отобрали двух детей, которых он ”растил” в коробках из-под бананов

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело по факту злостного невыполнения 52-летним отцом из пгт Товсте Залищицкого района обязанностей по уходу за детьми.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, из-за отсутствия надлежащего питания, дети вынуждены были просить на хлеб у чужих людей. Их отец даже не пытался оформить документы на государственную помощь. «После смерти матери от туберкулеза, мужчина вообще не занимался воспитанием дочки и сына, не заботился об их здоровье. Деньги, которые иногда появлялись у мужчины, он пропивал», – рассказала она. По ее словам, дети жили в доме без газа и света, а вместо кроватей спали в коробках из-под бананов.

Отсутствие заботы привело к дефицитной анемии у 11-летней девочки и задержке психомоторного развития у 4-летнего мальчика. Эти и другие болезни зафиксировали врачи Залищицкого областного коммунального детского санатория, куда детей направили работники службы по делам детей Залищицкой РГА. Сейчас оба ребенка находятся в интернате. Решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.

Всего с начала года органами прокуратуры области возбуждены 15 уголовных дел в отношении родителей, которые не выполняли обязанности по уходу за детьми.