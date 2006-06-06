Российские курортники отказываются от путевок в Крым, опасаясь ситуации, которая сложилась в АРК в связи с подготовкой к проведению международных военных учений «Си Бриз 2006». Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по рекреационному, санаторно-курортному комплексу и туризму Вячеслав ЗАХАРОВ сегодня на внеочередном пленарном заседании ВР АРК.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации В.ЗАХАРОВА, возглавляемый им комитет провел мониторинг в Феодосии, Евпатории и Ленинском районе АРК, который доказывает, что из-за американо-украинских учений крымские регионы теряют российского курортника. «Большинство потерь связано с отказом от получения уже оплаченных путевок россиянами», - отметил глава Постоянной комиссии ВР АРК. Так, по словам В.ЗАХАРОВА, потери Евпатории по итогам сезона составят 7 млн. грн., в июне Феодосия потеряет 867 тыс. грн., а Ленинский район - 500 тыс. грн.

При этом, как сообщал УНИАН, Государственная служба туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины прогнозирует, что в этом сезоне количество отдыхающих в Крыму будет не меньше, чем в прошлом. По словам председателя Госслужбы туризма и курортов Анатолия ПАХЛИ, туристический сезон начался активно - на сегодня в Крыму оздоравливается свыше 500 тысяч человек, что, приблизительно, равняется количеству туристов в соответствующий период прошлого года. “Мы уверены в том, что туристический сезон не будет сорван, все необходимые условия для отдыха у нас созданы – проведены санэпидемические, экологические обследования прибрежных зон, пляжей, объектов, на которых люди будут находиться, отдыхать, все это отвечает соответствующим уровням, стандартам. Поэтому обеспокоенности со стороны тех, кто хотел бы отдыхать, сегодня быть не может, я в этом убежден”, - отметил А.ПАХЛЯ.

В то же время, А.ПАХЛЯ не исключил возможности, что скандал вокруг проведения международных военных учений “Си Бриз - 2006”, который продолжается в Феодосии, может каким-то образом повлиять на туристический поток. Он считает, что эту ситуацию используют “определенные политические силы”, чтобы “получить политические дивиденды у населения”. “Политическая ситуация может умело использоваться и в какой-то степени влиять на туристический поток, на который мы рассчитываем”, - отметил он.

Несмотря на это, добавил А.ПАХЛЯ, по данным руководства Министерства курортов и туризма АРК, “серьезных отклонений от договоренностей, существующих между субъектами туристической деятельности с нашей стороны и субъектами из других стран, в том числе стран СНГ, сегодня не существует”.