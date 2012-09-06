Казаки заколотили досками дверь в офис Femen (фото)

Об этом сообщается на сайте «Femen».

«Офис Femen облепили верные казаки. Только что группа людей, своим видом напоминающая массовку кинофильма «Тихий Дон», попыталась заблокировать вход в офис Femen на Михайловской, 21. Скандируя «За веру, царя и отечество!», помахивая молотками и есаульскими нагайками, ряженые принялись накрест заколачивать входные двери»,- говорится в сообщении.

Также сообщается, что «Верные казаки» прибили к дверному косяку табличку с надписью «Бабе дорога – от печи до порога».

Активистки Femen сохранили «самобытную табличку» и прибили ее к двери офисного туалета.

На сайте опубликованы фотографии заколоченых накрест двумя досками дверей офиса с табличкой «Бабе дорога – от печи до порога». На досках написано «Верное казачество».

«Патриархат, как и любая отжившая система, предстает перед нами во все более нелепых формах. Свидетельство тому архаично–комичные образы его идеологов и последователей: заплывшие попы, поддатые казаки и прочие полусказочные персонажи»,- отмечается в сообщении.