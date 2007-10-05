Украинские зенитчики проведут боевые пуски на российском полигоне “Ашулук”

Сегодня сводный зенитный ракетный полк Воздушных Сил ВС Украины вылетел в Астраханскую область, где на государственном полигоне “Ашулук” Вооруженных Сил Российской Федерации осуществит боевые пуски из комплексов С-300П.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, личный состав перевозится двумя военно-транспортными самолетами Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины. На борту самолетов также перевозятся зенитные управляемые ракеты дальнего действия С-300П и материально-технические средства для проведения учений с боевыми пусками.

Общее руководство учениями сводного зенитного ракетного полка будет осуществлять заместитель командующего Воздушными Силами ВС Украины по противовоздушной обороне - начальник противовоздушной обороны генерал-лейтенант Николай БОТОВ.

На “Ашулуке” сводный зенитный ракетный полк Воздушных Сил ВС Украины, в состав которого вошли боевые расчеты из Васильковского и Днепропетровского гарнизонов, выполнят по два пуска по мишеням типа МР-9ИЦ и “Синица-23”.

Пресс-служба отмечает, что боевые пуски украинские ракетчики будут производить собственными ракетами дальнего действия С-300П из предоставленных российской стороной комплексов. Военнослужащие сводного зенитного ракетного полка прошли полноценную профессиональную подготовку на учебно-тренировочном центре Воздушных Сил ВС Украины, предстрельбную подготовку в пунктах постоянной дислокации и сдали соответствующие зачеты.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2006 года сводный зенитный ракетный полк Воздушных Сил ВС Украины, в состав которого вошли боевые расчеты из Львовской области и Крыма, провел боевые пуски из комплексов С-200 и С-300 на российском полигоне “Телемба” в Читинской области.

Первые за годы независимости Украины стрельбы зенитных ракетных комплексов состоялись в Крыму на полигоне “Чауда” в 1996 году. С того времени и до 2001 года включительно такие стрельбы происходили ежегодно. На этом полигоне “работали” все типы зенитных ракетных комплексов, в частности, С-125, С-75, “Круг”, “Куб”, С-300П, С-300В1, “Бук М1” и С-200.

В 2003 году подразделения противовоздушной обороны возобновили проведение стрельб. Но состоялись они на российском полигоне “Ашулук”. В них были задействованы два зенитных ракетных полка, вооруженные С-300П.