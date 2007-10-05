Ющенко ехал к Саркози, а встретил Клинтона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу в Париже с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Н.САРКОЗИ В.ЮЩЕНКО встретил бывший Президент США Билл КЛИНТОН, который проводил встречу с Президентом Франции до этого.

В.ЮЩЕНКО сказал журналистам, что для него большая честь увидеть сразу двух больших друзей Украины – Н.САРКОЗИ и Б.КЛИНТОНА. «Людей, которые столько сделали в мире и для Украины в том числе. Мое сердце наполнено радостью от того, что я вижу этих двух великих людей», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь Б.КЛИНТОН рассказал, что Н.САРКОЗИ пригласил его встретить В.ЮЩЕНКО, и он с радостью согласился.

Б.КЛИНТОН отметил теплые отношения между Украиной и США и, в частности, между президентами. Он дал высокую оценку деятельности В.ЮЩЕНКО в направлении развития демократии в Украине.