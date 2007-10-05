Погода на 6-10 октября

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью в Прикарпатье, Закарпатье, в Винницкой и Одесской областях дожди, местами сильные, на севере Левобережья умеренный дождь; днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, в центральных, Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, на западе и севере северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 12-17°; в южной части ночью 10-15°, днем 19-24°.

7-8 октября - облачно с прояснениями. 7 октября в Украине, 8 октября в восточной половине и северных областях временами небольшие и умеренные дожди, отдельные грозы. Ветер северо-западный (7 октября в восточной половине страны юго-восточный), 5-10 м/с. Температура в южной части и восточных областях 7 октября ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 18-23°, 8 октября снижение на 3-5°; на остальной территории ночью 5-10°, днем 10-15°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, местами 0-3° мороза, днем 6-11° тепла.

9 октября ночью на севере Левобережья, днем в северных, центральных и местами западных областях ожидаются небольшие дожди; 10 октября в Украине без осадков, лишь ночью в восточной части местами небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, в южной части 6-11°, на юге Крыма до 14°; днем 11-16°, на Закарпатье и в южных областях 13-18°, в Крыму до 20°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°, по области ночью 5-10°, днем 12-17°.

7-8 октября - Облачно с прояснениями. Временами дождь (днем 8 октября небольшой). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

9-10 октября - без осадков, лишь днем 9 октября небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.