Украина вошла в список 20 самых привлекательных для инвесторов стран

Украина вошла в список 20 стран, наиболее привлекательных для инвесторов.

Как сообщили УНИАН в центре новостей ООН, об этом сообщается в новом докладе Конференци ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), посвященном инвестиционным перспективам на 2007-2009 годы, который был представлен вчера в Европейском отделении ООН в Женеве.

В частности, эксперты отмечают рост потоков прямых иностранных инвестиций в мире и прогнозируют, что в ближайшие три года эта тенденция будет сохраняться. Наиболее привлекательны для инвесторов Китай, Индия, США, Россия, Бразилия и Вьетнам.

В список 20 стран, которые станут крупнейшими получателями прямых иностранных инвестиций в 2007-2009 годах, вошла и Украина. Она на 18-м месте.

Авторы доклада подготовили свои выводы, базируясь на результатах опроса 192 крупнейших транснациональных корпораций.

В докладе сообщается, что в целом объем прямых иностранных инвестиций в 2006 году во всем мире составил 1,3 триллиона дол. В 2005 году эта цифра равнялась 916 млрд. дол. Авторы доклада уверены, что финансовая нестабильность в мире и протекционизм в некоторых странах не остановят эту тенденцию, и в ближайшие три года потоки прямых иностранных инвестиций будут расти. Эксперты отмечают растущий интерес инвесторов к странам Восточной Европы и СНГ.