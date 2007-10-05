Суд признал Максима Курочкина невиновным

Святошинский районный суд города Киева признал убитого в марте этого года российского бизнесмена Максима Курочкина невиновным в совершении преступления.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Василий ДИДЕНКО.

По его словам, соответствующее постановление суд огласил 24 сентября.

В решении суда говорится: «Курочкина Максима Борисовича признать невиновным и оправдать в связи с недоказанностью участия подсудимого в совершении преступления».

Адвокат также отметил, что решение суда еще не вступило в силу, поскольку может быть обжаловано на протяжении 15 суток с момента оглашения.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 года российский бизнесмен М.Курочкин был задержан в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным Национального центрального бюро Интерпола в Украине, М.Курочкин подозревался в причастности к совершению двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал мерой пресечения для М.Курочкина содержания под стражей сроком на два месяца.

18 января 2007 г. этот же суд продлил еще на месяц арест М.Курочкина.

В феврале Главное следственное управление УМВД Украины в г. Киеве и прокуратура передали в Святошинский райсуд уголовное дело в отношении М.Курочкина за вымогательство денег.

27 марта в Киеве во время конвоирования возле здания Святошинского суда, который рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении М.Курочкина по факту вымогательства, был застрелен подсудимый, а также ранен сотрудник конвоя.

21 апреля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Службой безопасности Украины и Министерства внутренних дел задержаны лица, которых обоснованно подозревают в причастности к совершению преднамеренных убийств М.Курочкина и директора Днепропетровского рынка “Озерка” Владимира Воробьева и еще ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.