Балога: 4 условия к будущей коалиции

Роспуск Верховной Рады V созыва, в которой была осуществлена попытка формирования конституционного большинства неконституционным способом, должен быть серьезным предостережением для политиков, рассчитывающих образовать большинство в новоизбранном парламенте вне процедуры, четко выписанной в Основном Законе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое убеждение выразил сегодня руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Он отметил, что заявление Президента о необходимости начала консультаций о создании коалиции в Верховной Раде VI созыва вызвало широкую волну дискуссий в политических, экспертных и журналистских кругах. «Замечу, что уже прозвучали предположения о возможном присоединении отдельных депутатов к той или другой конфигурации большинства. Такие заявления провозглашаются с невероятной легкостью и детской непосредственностью, что свидетельствуют о незнании их авторами норм действующей Конституции», - сказал В.БАЛОГА.

По его мнению, консультации относительно создания большинства в Верховной Раде должны быть рациональными, а не эмоциональными. Их конечное задача – достижение высокого качества тандема «правительство-парламент», созданного на принципах ценностей и приоритетов. «Эта конфигурация должна быть, во-первых, постоянной и стабильной; во-вторых, обеспечить принятие и реализацию законов, необходимых для скорых и эффективных изменений в ключевых сферах жизни общества и государства; в-третьих, создать надежные законодательные предохранители против политической коррупции и властного монополизма, в частности, путем принятия Закона «О Кабинете министров» еще до формирования состава правительства; в-четвертых, ввести политическую и юридическую ответственность за невыполнение предвыборных программ», - отметил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата подчеркнул, что Президент в своем заявлении относительно формирования коалиции особый акцент сделал на необходимости сохранение единства страны. «Это определяющее требование, которым должны руководствоваться все ответственные политические силы, получившие парламентское представительство. Исключительную миссию в воплощении этой директивы должен нести блок «Наша Украина – Народная самооборона» как реципиент политической поддержки главы государства. Не представляю решений НУ-НС, в том числе и относительно формирования коалиции и правительства, которые бы шли в разрез с виденьем Президента», – сказал В.БАЛОГА.