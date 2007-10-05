Двое членов избиркома от Соцпартии попались на подкупе

Прокуратурой Глыбочицкого района Черновицкой области по факту препятствования осуществлению избирательного права граждан при проведении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, во время проведения дополнительной проверки было установлено, что служебные лица - члены избирательного участка № 68 территориального избирательного округа № 209, расположенного в пгт Глыбокая Черновицкой области, на протяжении 27-28 сентября 2007 года путем подкупа помешали свободному осуществлению избирательного права граждан Украины, избирателей указанного участка.

В частности, им было предложено получить денежные средства в сумме 40 грн. за голосование в интересах одной из политических партий.

На данное время по возбужденному уголовному делу проводятся соответствующие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ задокументировали факты подкупа граждан служебными лицами избирательного участка № 68 ТИО № 209 (Глыбочицкий район Черновицкой области). 3 октября СБУ в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины передала в органы прокуратуры материалы, на основании которых возбуждено уголовное дело в отношении лиц (представители СПУ), которые препятствовали осуществлению избирательного права в ходе голосования на досрочных парламентских выборах.