Победа «оранжевых» на выборах привела к росту акций Укртелекома

Победа на внеочередных парламентских выборах «оранжевых» сил и возможность создания ими нового правительства послужила причиной для роста на украинском фондовом рынке акций ОАО «Укртелеком».

Так прокомментировала агентству УНИАН ситуацию на рынке брокер инвестиционного банка Concorde Capital Анастасия НАЗАРЕНКО.

По ее словам, создание «оранжевой» коалиции и правительства делает более реалистичными планы по приватизации этого государственного предприятия.

«Новое правительство будет нуждаться в значительных средствах для выполнения взятых социальных обязательств», - отметила А.НАЗАРЕНКО. Одним из источников пополнения бюджета, по мнению брокера, и могут стать приватизационные поступления, в частности, продажа «Укртелекома». При этом, по ее словам, приватизироваться, скорее всего, будет контрольный пакет предприятия, что позволит получить за него большую премию.

К тому же, по мнению А.НАЗАРЕНКО, технический анализ позволяет говорить о существовании уровня поддержки для котировок ценных бумаг данного предприятия.

По ее оценке, рыночная стоимость акций «Укртелекома» может вырасти в краткосрочном периоде на 15-20%.

Как сообщал УНИАН, акции «Укртелекома» стали одними из лидеров роста на торгах в ПФТС 4 октября. Котировки покупки акций этого предприятия по итогам торгов выросли на 5,47%.

ОАО «Укртелеком» - один из ведущих украинских операторов связи, монополист на рынке фиксированной связи: на конец 2006 года число абонентов фиксированной телефонной связи компании составляло около 10 млн. Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.

Фонд госимущества запланировал в августе - декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций «Укртелекома». На украинских фондовых биржах планируется реализовать 5% акций по 1%.

В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.