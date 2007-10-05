Председатель Донецкого облсовета собрался за колючую проволоку

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК заявляет, что в Киеве для Донбасса "кто-то опять много проволоки заготовил".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на внеочередной сессии областного совета V созыва.

После того как сессия единогласно 98 голосами одобрила Соглашение по региональному развитию области между Кабинетом министров и областным советом, А.БЛИЗНЮК заявил, что "кто бы ни возглавлял правительство, он обязан будет работать по выполнению этого соглашения".

"Принято соответствующее решение. Кабинет министров обязал, есть подпись, юридически сегодня мы ставим точку. И после того, как мы зарегистрируем этот договор, он имеет юридическую силу. И кто бы ни возглавлял правительство, он обязан будет работать по выполнению этого соглашения. И мы это сделаем", - сказал А.БЛИЗНЮК.

При этом он, однако, оговорился, что "здесь пресса есть, а то бы я сказал про прикуп, а вообще-то нам без разницы".

А.БЛИЗНЮК также подчеркнул, что, по его мнению, в Киеве "кто-то опять много проволоки заготовил".

"Я же не буду рассказывать, что кто-то опять много проволоки заготовил", - заключил А.БЛИЗНЮК.

Как сообщалось ранее, в декабре 2004 года кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО якобы призывала "колючей проволокой всех окружить и сделать резервации" в восточной Украине.