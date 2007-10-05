Кафедра украинского языка открылась в Шанхайском университете

09:51, 05 октября 2007
Общество
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В открытии участвовала Екатерина Ющенко

Екатерина Ющенко отвечает на вопросы журналистов после заседания опекунского совета благотворительной программы ”Детская больница будущего”. Киев, 24 июляПредседатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО приняла участие в открытии кафедры украинского языка в Шанхайском университете международных отношений (SISU).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда “Украина 3000”, К.Ющенко передала в библиотеку новой кафедры книги на украинском языке, среди них: словари, книги по истории Украины, комплект книг «Украина и украинцы» и др.

Шанхайский университет международный отношений - одно из ведущих высших учебных заведений Китая. Он основан в 1949 году под названием Шанхайский колледж русского языка. В 1950-е годы введено изучение других европейских языков, сейчас преподавание ведется на 12 иностранных языках. Партнерские отношения, профессиональный и культурный обмен поддерживается со 100 иностранными учебными заведениями 30 стран мира, в том числе с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

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