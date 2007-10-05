Кафедра украинского языка открылась в Шанхайском университете

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО приняла участие в открытии кафедры украинского языка в Шанхайском университете международных отношений (SISU).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда “Украина 3000”, К.Ющенко передала в библиотеку новой кафедры книги на украинском языке, среди них: словари, книги по истории Украины, комплект книг «Украина и украинцы» и др.

Шанхайский университет международный отношений - одно из ведущих высших учебных заведений Китая. Он основан в 1949 году под названием Шанхайский колледж русского языка. В 1950-е годы введено изучение других европейских языков, сейчас преподавание ведется на 12 иностранных языках. Партнерские отношения, профессиональный и культурный обмен поддерживается со 100 иностранными учебными заведениями 30 стран мира, в том числе с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.