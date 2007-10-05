Ночью загорелось помещение окружной избирательной комиссии округа №112

Сегодня в 5.25 утра возник пожар в здании Лычаковской райгосадминистрации Львова, где расположена окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №112.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

“Наши спецподразделения прибыли на место пожара через 5 минут после вызова. Все здание было задымлено и, как выяснилось, огонь распространялся на третьем этаже четырехэтажного здания”, - сказал П.Василенко.

По его словам, огонь был быстро локализован, в результате пожара сгорел паркет и частично - актовый зал райгосадминистрации, в котором и возник пожар. Именно в актовом зале расположена окружная избирательная комиссия ТИО №112 и там же хранились коробки с бюллетенями. Благодаря пожарникам они остались не повреждены.

Сейчас выясняется причина возгорания, не исключается версия преднамеренного поджога.

О причинах пожара будет сообщено дополнительно по результатам экспертизы.