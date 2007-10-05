Мужчина, захвативший заложников в Луизиане, убит во время штурма

Вооруженный мужчина, ранивший пять человек в адвокатской конторе в американском штате Луизиана, убит во время штурма здания, сообщают местные СМИ.

Операция полицейского спецназа началась в 8.15 после того, как пенсионер более восьми часов отстреливался от стражей порядка.

По данным местных СМИ, виновник инцидента - 63-летний Джон Эшли находился в депрессивном состоянии из-за недавней смерти дочери.

Ранее Джон Эшли уже более восьми часов отстреливался от полиции, забаррикадировавшись в одноэтажном здании адвокатской конторы "Giordano & Giordano" в центре города Александрия. В течение ночи полицейские помогли трем пострадавшим покинуть здание, еще двое по-прежнему находятся внутри, точно неизвестно живы ли они.

Полиция четыре раза забрасывала в здание гранаты со слезоточивым газом, но в ответ Эшли снова открывал огонь.