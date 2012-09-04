Тележурналист стал кандидатом в депутаты, чтобы снять фильм о выборах

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Г.Стамбула рассказал, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в депутаты в одномандатном избирательном округе в Винницкой области 14 августа. После этого, по закону о выборах, он взял отпуск на телеканале. “Телепроект, который я сейчас делаю, никак не связан с “Интером”, – сказал журналист.

Он рассказал, что не поддерживает ни одну из политических сил, на выборы решил идти самовыдвиженцем. По словам Г.Стамбулы, над телепроектом будет работать небольшая команда журналистов, операторов, режиссеров, которые являются его друзьями. Концепцией проекта является изменение журналистом профессии и показ избирательного процесса изнутри, каким он есть, “собственными глазами”.