Сегодня Ющенко едет во Францию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом во Французскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе визита запланирована встреча В.Ющенко с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

Президенты обсудят вопрос двустороннего сотрудничества и тенденции к активному углублению политического диалога между странами. Акцент будет сделан на вопросах взаимодействия, привлечения инвестиций и сотрудничества в сферах транспорта, строительства портовых терминалов и автомагистралей, энергетики.

В ходе визита В.Ющенко передаст Н.Саркози рассекреченную информацию о местах захоронений военнопленных и интернированных французов, умерших в Украине в 1944-1954 годах. Президент Украины призовет своего французского коллегу поддержать инициативу о подписании "Всеевропейской декларации общей памяти".