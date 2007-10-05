Переводить наличные доллары в евро сейчас не совсем выгодно

Обменивать доллары на гривню, а затем переводить их в евро сейчас не совсем выгодно из-за большой маржи на курс купли/продажи единой валюты. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН эксперт Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что население привыкло использовать американскую валюту как средство сбережения, но под воздействием ослабления доллара кое-кто пытается обменять его на евро. Это приводит к росту спроса на евро, но, учитывая, что эта валюта широко не распространена в Украине, в банках может возникать дефицит на нее. “В среднесрочной перспективе эта ситуация должна стабилизироваться, и, в принципе, евро, скорее всего, будет занимать еще большую долю в валютных сбережениях граждан, - считает А.ЖОЛУДЬ. – Хотя, я надеюсь, что объем самих валютных сбережений будет уменьшаться”.

Кроме того, эксперт отмечает, что многие украинцы приобретают евро для поездок в Европу, что также можно считать одним из факторов роста спроса на евро.

А.ЖОЛУДЬ считает, что динамика послабления курса доллара относительно евро сохранится в ближайшие годы. Это означает, что в случае сохранения жесткой привязки гривни к доллару, украинская национальная валюта также будет удешевляться относительно евро.

“Люди привыкли к тому, что курс доллара в Украине не колеблется. Такой метод своеобразного психологического успокоения был введен еще в 90-х годах - курс стабилен, а это значит, что цены не растут, или стоят на месте. Хотя, если посмотреть на то, что мы имеем сейчас, то курс у нас стабилен, а показатель инфляции имеем двухзначный», - подытожил А.ЖОЛУДЬ.