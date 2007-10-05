Как срочно вызвать милицию в школу?

До конца октября Министерство внутренних дел намерено оснастить все киевские школы приборами экстренного вызова милиции. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента Государственной службы охраны при МВД Сергей СИДОРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, соответствующая программа уже принята, и ее финансирование возложено на местные власти.

Также С.СИДОРЕНКО сообщил о том, что на сегодня около 70% школ охраняются сотрудниками ГСО, а остальные обслуживаются ведомственными и негосударственными охранными структурами.