СБУ сожгла в заводской печи наркотики, собранные за несколько лет

Вчера были уничтожены наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарственные средства, изъятые из незаконного обращения на протяжении последних лет сотрудниками СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, все эти препараты сожжены в печах столичного завода “Киевтрактородеталь”.

Уничтожение этих вещественных доказательств состоялось по решениям судов в материалах нескольких уголовных дел, расследованных Службой безопасности Украины, отметили в СБУ.

Среди наркотических веществ уничтожено свыше 400 г кокаина, который в июне 2000 года гражданин Украины Л. переслал в почтовом отправлении в Украину. Наркотик был тщательным образом спрятан внутри трех бытовых радиоприборов, но выявлен во время таможенного контроля посылки.

Приговором Печерского районного суда Киева от 18 января 2005 г. гражданин Л. признан виновным в контрабанде и распространении наркотиков и осужден к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, 1 кг героина был вещественным доказательством в уголовном деле о транснациональной преступной структуре, которая организовала канал контрабанды наркотиков транзитом через территорию Украины.

Службой безопасности Украины была выявлена часть группировки из трех граждан США и трех граждан Украины, которые объединились с целью контрабандной поставки героина из Пакистана через Украину в США. В феврале 2002 года двое участников этой группировки, граждане США, были задержаны в аэропорту «Борисполь», когда пытались переместить через таможенную границу Украины 951,779 г героина в тайнике в подошвах ботинок.

Шесть участников наркогруппировки были осуждены к лишению свободы от 6 до 10 лет.

Также Бориспольским горрайонным судом Киевской области 10 июля 2006 г. осуждены к уплате штрафов в размере 10 тыс. 200 грн. каждым Андрей Д. (1963 года рождения, уроженец Луганской области, гражданин Израиля) и Юрий Л. (1973 года рождения, гражданин Украины), которые пытались переслать в Израиль самолетом “Киев-Тель-Авив” сильнодействующие лекарственные препараты, которые планировали сбыть в этой стране спортсменам из команды по тяжелой атлетике, а именно: 849 флаконов, 406 ампул и 28 тысяч таблеток, которые содержали в себе подконтрольные вещества станозолол, местеролон, метандиенон, нандролон, оксандролон, метенолон.

В 2007 году по материалам СБУ ликвидировано 14 организованных наркогруппировок, раскрыто 119 фактов контрабанды наркотиков и 424 других преступлений, связанных с незаконным обращением наркотических средств (всего - 704). Ликвидировано 24 канала контрабанды и 2 нелегальные нарколаборатории. Осуждены 58 чел. по ст. 305 (контрабанда наркотиков), 142 – за другие наркопреступления. По материалам оперативно-розыскной деятельности спецподразделений СБУ из незаконного обращения изъято в целом 4652 кг запрещенных веществ, в частности: 408,8 кг героина, 19,3 кг кокаина, 12,3 кг синтетических наркотических средств и психотропных веществ, 1096,6 кг марихуаны, 304 маковой соломки, 2811 кг прекурсоров.

Общая стоимость изъятых на протяжении 9 месяцев текущего года указанных партий наркотиков на черном рынке превышает 199 млн. грн.

Свидетелями уничтожения наркотических, психотропных веществ и сильнодействующих подконтрольных лекарственных средств на киевском предприятии были представители СМИ, исполнительной власти, таможни и налоговой инспекции Шевченковского района столицы, отметили в СБУ