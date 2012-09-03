В Белой Церкви - вооруженное нападение на ювелирный магазин

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, около 12.00 в дежурную часть Белоцерковского городского отдела милиции от работников частной охранной службы поступило сообщение о совершении неизвестными разбойного нападения на один из ювелирных магазинов города. Был ранен охранник, злоумышленники завладели частью украшений.

Как выяснилось, в помещение магазина ворвались двое мужчин в масках и с самодельным обрезом. Они разбили витрину и похитили украшения. Пытаясь выбежать из помещения, один из нападающих осуществил выстрел и попал в охранника.

Обрез, который нападающие оставили на месте преступления, изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.