Россия выписала Украине чек за политический банкет?

Газпром готовится отключить Украине газ? ОАО «Газпром» опять напомнил украинцам – и не только – о сложных газовых отношениях с Украиной. Газовый монополист России направил своим европейским партнерам сообщения о якобы невыплаченных долгах Украины. Украинские чиновники наперебой кинулись комментировать это событие: по словам большинства из них, никакого газового долга государства Украина перед главным поставщиком не существует. А есть (возможно) долги хозяйственных субъектов – посредников, через которых проходят расчеты. Политики заявляют, что газовый вопрос Москва переводит в политическую плоскость и таким образом выражает свое отношение к результатам парламентских выборов.

Андрей Окара, российский политолог ГАЗПРОМ ПОДМЕНЯЕТ РОССИЙСКИЙ МИД?

Как правило, после выборов в Украине Россия передает Украине “поздравления” через МИД. В этот раз они передали свое “поздравление” через Газпром. Разговоры о долге можно воспринимать как отношение к раскладу политических сил в Украине после выборов. Хотя, конечно, выдают, что это “случайное совпадение”. Сколько бы они так не говорили... А если вспомнить заявление Черномырдина перед выборами о том, что цена на газ будет зависеть от результатов выборов, не остается никаких сомнений относительно этого послания...

Политика в украинском направлении со стороны Москвы строится на представлении о том, что экономические вопросы могут быть рычагом влияния на политическую сферу. Такая формула подтверждает, что Россия превращается в государство-корпорацию, и такой метод политического влияния характерен для такого типа государств. Когда на первый план выходят экономические вопросы, которые используются для политического влияния, говорить о каких-то союзах или платформе для выработки согласованной геополитической и стратегии уже не приходится.

Дальнейшего раскручивания этого вопроса следует ждать, когда станет известен формат будущей коалиции и состав нового правительства.

Тем более что Тимошенко уже обещала, став премьером, изменить схему поставок газа в Украину. Но вопрос – действительно ли она возглавит правительство, а если и да, то как будут распределены портфели...

Юрий Пахомов, директор Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины МОСКВА ХОЧЕТ ОПЕРЕДИТЬ УКРАИНУ?

Спекуляции разводить нельзя – нужно платить... Сколько бы ни говорили наши политики и чиновники о том, что это вопрос политический, – это лишь их догадки. Хоть я не исключаю, что так и есть...

Почему Газпром заявил это своим европейским партнерам? Москва прекрасно знает: если она первой пошлет эту информацию в Европу, будет одна трактовка, если мы первыми – совсем другая. Украина всегда опирается на Евросоюз в вопросах информационной поддержки. Россияне уже знают наши правила и пытаются нас опережать.

Владимир Лупаций, исполнительный директор Центра социальных исследований "София" УКРАИНА ПОТЕРЯЛА ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ?

Это геостратегический вопрос. Приятно, что завершение выборов в Украине служит кнопкой, с помощью которой Газпром делает новые стратегические заявления. Дело в том, что речь идет не только об Украине. А о геоэкономическом позиционировании Газпрома... Он заявил, что будет пересматривать цены на газ для европейских потребителей. Поскольку базовая цена, на основе которой происходит расчет, изменилась.

В данном случае Россия разговаривает с Европой через Украину – и наоборот. Политизация экономического вопроса в Украине – лишь инструмент для того, чтобы занять лучшую геоэкономическое позицию в переговорах с Европой.

В этом плане проблема не в том, что осуществляется давление на Украину (экономическое давление в контексте политического). Наше государство вообще не позиционируется в пространстве геоэкономики. Украина продолжает считать себя государством, имеющим двусторонние отношения с Россией. Но на самом деле их нет. Конечно, Россия учитывает качественные изменения во внутриполитическом раскладе в Украине. Но ее мотивация вообще вне пределов украинско-российских отношений.

Таким образом, пока Украина не вернет формат двусторонних отношений – а для этого нужно стать интересной для северного соседа, – до тех пор мы не сможем построить паритетные отношения. Со стороны нашего государства должна исходить инициатива относительно модели двусторонних отношений. Но такой инициативы пока нет, Украина не сформулировала свою российскую политику, она не знает, какая Россия ей нужная. Надо увидеть двусторонние отношения в более широком масштабе – российско-европейских, российско-американских, российско-китайских отношений...

Кость Бондаренко, политолог, директор Института проблем управления имени Горшенина РОССИЯ ХОЧЕТ ШИРКИ?

Россия фактически всю нашу избирательную кампанию подозрительно молчала, теперь поняла, что пора вступать в активную фазу, влиять на ситуацию в Украине. Вот таким образом они пытаются подсказать украинскому руководству, какой формат коалиции им нужен. При этом намекают, мол, мы не против любой коалиции, но у вас, между прочим, есть долг, и вам еще подписывать соглашение о цене на газ на следующий год...

Таким образом, у нас готовятся объявить о создании оранжевой коалиции, а Россия таким образом ее поздравляет и просит заплатить... Чек за банкет, образно говоря.

В случае других результатов выборов реакция была бы такой же, но Россия напомнила бы об этом долге в ходе подписания соглашения на поставки на следующий год или в ходе переговоров о газотранспортном консорциуме и о том, кто должен им владеть.

Дмитрий Стаховский