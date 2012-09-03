НСЖУ напечатает “Золотые имена украинской журналистики”

В следующем году Национальный союз журналистов Украины при поддержке Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины планирует начать издание серии книг “Золотые имена украинской журналистики”.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Олег Наливайко во время посвящения первокурсников Института журналистики Киевского национального университета, сообщили УНИАН в пресс-службе союза.

По словам О.Наливайко, первые тома серии будут посвящены основателям современной украинской школы журналистики Анатолию Москаленко, Владимиру Здоровезе, Дмитрию Прилюку.

“Правление НСЖУ приняло решение о создании издательского дома “Журналист Украины”. Эти проекты, а также книга воспоминаний об Игоре Федоровиче Лубченко будут первым творческим заделом нашего издательства. В будущем оно сосредоточится на выпуске методической и познавательной литературы для нашей профессии, а также других коммерческих проектах. В ближайшее время состоится встреча секретариата союза с профессорско-преподавательским составом Института журналистики, где будет составлен план выпуска литературы”, - сказал О.Наливайко.