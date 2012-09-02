Завтра в Украине - сухо и тепло

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 3 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях местами 6-9° тепла; днем 22-27°, на Закарпатье 28-33°.

В Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

В столице без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

2 сентября температура воды была в Черном и Азовском морях 21-24°, в районе Черноморского 16°, в Днепре возле Киева 19°.