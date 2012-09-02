Всемирно известный писатель Ричард Бах попал в авиакатастрофу

В США разбился самолет, которым управлял известный писатель Ричард Бах. Во время приземления на острове Сан-Хуан в штате Вашингтон самолет-амфибия Баха, в котором кроме 76-летнего писателя никого не было, задел линию электропередач и потерпел крушение, пишет Сегодня, со ссылкой на Associated Press.

Писатель выжил, но серьезно пострадал - у него травмы головы и сломано плечо. Медики оценивают состояние Баха как "тяжелое".

"Отец часто описывал свои религиозные взгляды через призму полета. Он обожает летать. Для него настоящим ударом будет, если он поправится, но никогда не сможет больше пилотировать. Этот человек нуждается в полетах", - сказал сын писателя.

Бах является автором бестселлера "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" (1970 г.), "Иллюзии, или Приключения вынужденного Мессии" (1977 г.).