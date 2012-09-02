Активисты нашли огромный арсенал на затонувшем корабле под Херсоном

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 1 сентября в 13.00 в территориальное управление МЧС в Херсонской области поступило сообщение об обнаружении большого количества боеприпасов времен войны на дне моря в районе Тендровской косы в Голопристанском районе.

Информация поступила от командира группы «Поиск» ветеранской организации «Афганистан», которая в составе 4 человек проводила исследование затонувшего во время войны корабля «Фрунзе» на наличие останков бойцов и команды. Во время очередного погружения в одной из поврежденных частей корабля было обнаружено большое количество боеприпасов (предварительно - артснарядов калибра 45 мм).

Место находки находится под охраной сотрудников районного отдела милиции.

С 3 сентября группа пиротехнических работ ТУ МЧС в Херсонской области будет проводить работы по извлечению и обезвреживанию боеприпасов.

С начала года пиротехниками МЧС Украины изъято и уничтожено 35 тыс. 295 боеприпасов, в том числе 1 тыс. 785 авиационных бомб.