В Харькове двое участковых сядут на скамью подсудимых

В Харькове за взяточничество будут судить четырех работников милиции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Александра Бабикова.

По его данным, двое участковых инспекторов одного из райотделов милиции Харькова, действуя в сговоре с двумя бывшими работниками того же райотдела, требовали и получили 3 тысячи долларов взятки за непривлечение гражданина к уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обращения наркотических средств.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух участковых инспекторов по факту получения взятки по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получения взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) и в отношении двух бывших милиционеров по факту пособничества в получении взятки (ч.5 ст.27 и ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

Дело передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности и рассмотрения по существу.