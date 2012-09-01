В Одессе милиция довела задержанного до того, что он вспорол себе живот

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, сотрудники Управления внутренней безопасности облУВД установили, что в Ланжероновском отделении милиции имели место «факты издевательств над задержанным за мелкую кражу. В результате психологического и физического воздействия гражданин причинил себе телесные повреждения, в связи с чем был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Затем его доставили в Приморский РОВД для проведения следственных действий».

По итогам проверки «четверо сотрудников Ланжероновского отделения милиции уволены, еще трое привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметили в облУВД.

Материалы служебной проверки направлены в прокуратуру Приморского района Одессы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Согласно информации местных СМИ, мужчина якобы украл с торгового лотка мягкую игрушку. Его задержали охранники и передали в милицию. Сотрудники милиции трое суток, применяя незаконные методы воздействия, требовали мужчину сознаться и в других кражах. В отчаянии задержанный вспорол себе живот и был госпитализирован.