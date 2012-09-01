Сегодня за парты сядут 430 тысяч первоклассников

В этом году с 1 сентября начинают действовать новые учебные стандарты для начальной школы. Согласно им, начиная с первого класса все школьники начинают изучать иностранный язык, а со второго – «легкую» информатику.

Еще одной инновацией стандартов является введение во время каждого урока по любому предмету двух пауз для зарядки. Кроме того, увеличено количество часов для физической культуры — до 3-х в неделю.

Нововведения коснулись и средней школы — для 5-классников изучение второго иностранного языка теперь вводится в обязательном порядке.

Для старших классов вводится возможность — не принудительно, а по желанию — преподавание некоторых предметов на иностранных языках.

Зеркало недели. Украина