Из-за абортов в вузах мало студентов
07:11, 01 сентября 2012Общество
2998
Православная общественность проведет в День знаний массовые и одиночные пикеты против абортов возле ряда высших учебных заведений в России и в Украине.
"Мероприятия международной кампании объединены призывом: "Остановим убийства детей в День знаний!"
Последние годы первокурсников значительно меньше, чем студентов старших курсов. Причина этого явления ужасающа - многие были убиты до своего рождения", - сказано в сообщении международного движения против абортов "Воины жизни", поступившем в РИА Новости.
В российской столице состоится одиночный пикет у Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
В Киеве санкционированный пикет пройдет у Медицинского университета имени Богомольца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter