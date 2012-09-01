Из-за абортов в вузах мало студентов

"Мероприятия международной кампании объединены призывом: "Остановим убийства детей в День знаний!"

Последние годы первокурсников значительно меньше, чем студентов старших курсов. Причина этого явления ужасающа - многие были убиты до своего рождения", - сказано в сообщении международного движения против абортов "Воины жизни", поступившем в РИА Новости.

В российской столице состоится одиночный пикет у Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В Киеве санкционированный пикет пройдет у Медицинского университета имени Богомольца.