21% Херсонгаза ушел с аукциона в частные руки

04:47, 01 сентября 2012
Общество
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ТОВ “Группа компаний “Содружество” стала победителем приватизационного аукциона по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз», предложив за пакет 11,9 млн грн.

Трансляция конкурса велась на сайте ФГИ. На конкурс по продаже пришло две заявки. Начальная цена пакета составила 7 млн грн. В результате длительной аукционной борьбы конкурент победителя - группа компаний "ИК Финекс-Инвест" проиграл.

Как сообщал УНИАН, Херсонгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.

20,83% акций «Херсонгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 60,51% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).

Вчера крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в конкурсе по продаже 25% акций компании "Ивано-Франковскгаза", заплатив за пакет 33,35 млн грн.

Вторым участником торгов была компания "ИК Финекс-Инвест".

По сообщению СМИ, «Газтек» и "ИК Финекс-Инвест" подконтрольны бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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