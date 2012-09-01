Отец спьяну избил двух своих младенцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области уголовное дело в отношении жителя с. Петровка, в состоянии алкогольного опьянения причинившего телесные повреждения своим малолетним детям, возбудила прокуратура Гуляйпольского района области.

По информации прокурора Гуляйпольского района Запорожской области Дмитрия Семиголовского, «17 августа житель с. Петровка на территории собственного домовладения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой сначала ударил ногой по туловищу полуторогодовалого сына, а затем металлическим половником по голове шестимесячную дочь, чем причинил детям телесные повреждения».

По данным Д.Семиголовского детям была оказана медицинская помощь, сейчас их состояние квалифицируется, как удовлетворительное.

Повреждения, полученные детьми квалифицированы, как легкие телесные повреждения, в связи с чем, в отношении отца детей уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение легких телесных повреждений).

Ведется следствие.