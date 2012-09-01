Суд взыскал с киевлянина 2 млн. долларов и проценты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

Еще в апреле 2005 и декабре 2006 гг. киевлянином получено почти 2 млн. дол. кредита под залог собственной квартиры в Печерском районе столицы и нежилых помещений мансардного этажа в доме в Севастополе.

Срок действия кредитных соглашений истек. Впрочем, сумма кредита и проценты за его пользование им не уплачены, отметили в прокуратуре.