Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении сотрудницы мэрии Херсона

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, в Комсомольский райотдел милиции г. Херсона с заявление об исчезновении 44-летней местной жительницы обратилась ее мать. Пропавшая работала бухгалтером в мэрии областного центра и домой не пришла.

Работники милиции установили, что в тот день она должна была ехать в Николаевскую область к своему сожителю, чтобы забрать 400 грн, которые вложила в ведение общего хозяйства.

Херсонские милиционеры выехали в Николаевскую область и опросили сожителя разыскиваемой. Во время беседы мужчина вел себя спокойно и сообщил, что действительно в тот день встречался с сожительницей и отдал ей деньги, после чего вернулся домой сам. Женщина должна была поехать в Херсон на автобусе. Правоохранители осмотрели домовладение мужчины и его автомобиль, но следов совершения преступления не обнаружили.

Через две недели останки женщины нашли в поле, в 4 км от дома, где жил ее сожитель. Местные дети играли в поле и заметили палец человека, торчащий из земли. Николаевские милиционеры, которых вызвали к месту находки, сообщили херсонским коллегам, что останки могут принадлежать разыскиваемой жительнице Херсона.

Также на территории поля нашли другие части тела и одежды, которые были закопаны в разных местах. По ним установили личность убитой, ею оказалась разыскиваемая жительница Херсона.

На повторном допросе мужчина объяснил, что сожительница сильно ему надоела и он решил от нее избавиться. В день встречи он планировал разорвать с ней отношения. По словам подозреваемого, женщина была категорически против. Между ними возникла ссора, во время которой сожитель несколько раз ударил женщину, после чего схватив топор, повалил жертву на бревно и отрубил ей голову. Затем расчленил тело и на следующий день вывез останки в поле, где спрятал в разных местах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.