Следователь подделал подпись адвоката

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, такое решение вынес Апелляционный суд Донецкой области, и приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе рассказали, что 23-летний лейтенант милиции расследовал уголовное дело по обвинению жителя Константиновского района в хулиганстве. Учитывая то, что обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения подобных преступлений, молодой следователь решил «ускорить» расследование.

Так, в отсутствие адвоката следователь ознакомил обвиняемого с материалами уголовного дела, а перед этим умышленно сфальсифицировал их, составив ряд процессуальных документов, в которых подделал подпись защитника.

Истина раскрылась в суде, где адвокат заявила ходатайство о том, что от ее имени неизвестным лицом на документах выполнялись подписи, а также о том, что следователь не ознакомил ее с материалами, как того требует уголовно-процессуальное законодательство. С учетом этого ходатайства, дело было направлено на дополнительное расследование.

В то же время Константиновской межрайонной прокуратурой был проведена проверка изложенных адвокатом фактов. В ходе проверки проведено ряд экспертиз, которые подтверждали доводы адвоката. По данному факту в отношении следователя прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.1 ст. 366 (служебный подлог), ч.1 ст.374 (нарушение права на защиту).

Местный суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком, а также лишением права занимать должности в правоохранительных органах, сроком на 3 года и лишением специального звания – лейтенант милиции. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляцию. Апелляционный суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения, а приговор без изменений.