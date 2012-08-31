Против депутата, который сломал челюсть коллеге, возбудили дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Дело направлено в следственный отдел Кременчугского горуправления УМВД Украины в области для проведения досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Кременчуге (Полтавская обл.) во время сессии Автозаводского райсовета депутат из фракции «Батькивщына» Игорь Митюк сломал челюсть своему коллеге и однопартийцу, начальнику управления благоустройства и экологии горисполкома Сергею Гарифову.

Как сообщил журналистам на заседании депутатской комиссии райсовета по этике ее председатель Виктор Крук, по словам очевидцев, «Митюк повесил свой пиджак на кресло Гарифова, а тот сделал ему замечание. В ответ Митюк ударил Гарифова». После сессии С.Гарифов обратился в больницу, где ему поставили диагноз - перелом челюсти и предварительно - сотрясение головного мозга. Врачи сообщили об инциденте в милицию

После сессии И.Митюка исключили из фракции "Батьківщина”.