В августе количество пассажиров Hyundai выросло на 3-9%

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности на направлении Харьков-Киев-Харьков количество пассажиров в вагонах первого класса в августе 2012 года выросло на 3%, второго класса - на 5% по сравнению с июлем.

На направлении Львов-Киев-Львов количество пассажиров в вагонах первого класса выросло на 3%, второго класса — на 4%.

На маршруте Донецк- Киев-Донецк количество пассажиров в первом классе выросло на 2%, во втором - на 5%.

При этом в поезде № 154Д Донецк-Киев (время отправления - 16 час. 50 мин.) наблюдался наиболее интенсивный рост пассажиропотока. Так в августе по сравнению с июлем наполняемость вагонов второго класса этого поезда выросла на 9%, первого класса - на 3%.

Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что накануне праздничных и выходных дней в августе наблюдалась стопроцентная наполняемость «Украинский экспрессов» №164О Киев-Харьков, № 152К Киев-Донецк и № 169Л Киев-Львов.

По оперативным данным специалистов «Укрзализныци» наиболее востребованным маршрутом «Украинский экспрессов» остается направление Харьков - Киев - Харьков, наполняемость которого составляет около 80%.

Наполняемость направления Львов-Киев-Львов и Донецк-Киев-Донецк в августе составляла в среднем около 30%, а в отдельные дни повышенного спроса — до 50%.

Всего с начала внедрения скоростного движения на территории Украины (27 мая 2012 года), услугами электропоездов «Украинский экспресс» воспользовалось около 240 тыс. человек.

Напомним, с 14 августа 2012 года при оформлении проездных документов на скоростные электропоезда Интерсити (+) пассажиры оплачивают стоимость проезда без НДС.

«Укрзализныця» планирует в конце сентября открыть движение» Украинских экспрессов» на маршруте Киев-Днепропетровск.

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» курсируют скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.