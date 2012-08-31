НБУ в очередной раз усложнил проведение валютных операций физлицами

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №349 от 21 августа 2012 года ужесточил правила валютно-обменных операций. Документом вносятся соответствующие изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять наличные валютно-обменные операции при условии идентификации физического лица. При этом регулятор обязал банки копировать предъявляемые документы, а копии оставлять в документах дня.

В сопроводительном письме регулятора к постановлению, в частности, говорится: “Оттиск штампа кассы банка (финансового учреждения), пункта обмена валюты, которым заверяются копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее резидентности, обязательно должен содержать реквизит "дата" и проставляться таким образом, чтобы часть размещалась на фотографии”.

Согласно изменениям в Инструкции, если нерезидент снимал наличную гривню с помощью банкомата по международной платежной карточке, то обратный обмен неиспользованной украинской валюты должны осуществлять исключительно те банки, через банкоматы которых была проведена трансакция.

В сопроводительном письме к постановлению по поводу вступления документа в силу указывается, что «согласно Указу Президента от 03 октября 1993 г. №493/92, указанное постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации, то есть 8 сентября 2012 г., но в самом постановлении указана другая дата - 2 сентября 2012 г.”.