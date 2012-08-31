Работники ФСБ за взятки ставили украинцам отметки в миграционных картах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Брянской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое сотрудников Погрануправления ФСБ, которые, действуя по предварительному сговору, за денежное вознаграждение незаконно проставляли отметки пограничного контроля в миграционных картах граждан Украины», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, таким образом в Брянской области был пресечен канал незаконной миграции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины могут находиться на территории РФ без регистрации на протяжении 90 суток. При пересечении границы они обязаны заполнить миграционную карту, где указывается дата въезда в РФ.