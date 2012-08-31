95% украинских детей горды тем, что они украинцы

95% опрошенных детей утвердительно ответили на вопрос, гордятся ли они тем, что они - граждане Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина при поддержке научно-методического объединения МДЦ «Артек», пишет Радио Свобода.

49% опрошенных хотят жить в Украине, когда вырастут, 30,9% - за рубежом, 20% - затруднились ответить на этот вопрос.

В кругу семьи 34,4% опрошенных детей общаются на украинском языке, 37,2% - на русском, 27,8% - украинском и русском, 0,6% - выбрали вариант «Другой». При этом в школе 46,2% общаются на украинском, 24,9% - на обоих языках.

Всего было опрошено 3000 детей, которые живут в Украине, в возрасте от 7 до 16 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,8%.